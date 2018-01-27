В Татарстане мать выбросила младенца в окно, пытаясь спасти от пожара
В Татарстане мать выбросила из окна 6-месячного ребенка, пытаясь спасти от пожара. Инцидент был зафиксирован в ночь на 21 января в населенном пункте Лениногорск. Сведениями поделились сотрудники СУ СКР по региону.
Согласно предварительным данным, во время тушения огня мать решила выбросить из окна второго этажа сына. Однако до того, как его поймал сотрудник МЧС, малыш ударился головой о стену. В результате мальчик получил закрытую ЧМТ. Прибывшие на место инцидента медики госпитализировали пострадавшего, но в больнице он скончался.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей 109 УК РФ. Его расследование продолжается.
Согласно предварительным данным, во время тушения огня мать решила выбросить из окна второго этажа сына. Однако до того, как его поймал сотрудник МЧС, малыш ударился головой о стену. В результате мальчик получил закрытую ЧМТ. Прибывшие на место инцидента медики госпитализировали пострадавшего, но в больнице он скончался.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей 109 УК РФ. Его расследование продолжается.
Автор: Валерия Орлова