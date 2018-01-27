В Санкт-Петербурге столкнулись троллейбус и легковая машина
Утром в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием троллейбуса и легковой машины. Двое из автомобиля травмированы. В электротранспорте никто не пострадал.
Утром приблизительно в 9 часов в Санкт-Петербурге произошло ДТП. Авария случилась в районе перекрёстке проспекта Жукова с проспектом Ветеранов. Участниками столкновения стали пассажирский троллейбус, выполняющий рейс по маршруту номер 48, и легковая машина.
В автомобиле находилось пятеро людей, двое в результате ДТП травмировались: у одного перелом нижней конечности, а у другого – травма головы. Первый из них курсант МВД. Все, кто находился в электротранспорте, не пострадали.
Сейчас соответствующими органами устанавливаются детали происшествия.
Утром приблизительно в 9 часов в Санкт-Петербурге произошло ДТП. Авария случилась в районе перекрёстке проспекта Жукова с проспектом Ветеранов. Участниками столкновения стали пассажирский троллейбус, выполняющий рейс по маршруту номер 48, и легковая машина.
В автомобиле находилось пятеро людей, двое в результате ДТП травмировались: у одного перелом нижней конечности, а у другого – травма головы. Первый из них курсант МВД. Все, кто находился в электротранспорте, не пострадали.
Сейчас соответствующими органами устанавливаются детали происшествия.
Автор: Страхова Дарья