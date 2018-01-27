В Санкт-Петербурге у станции метро «Ломоносовская» умер мужчина
26 января в Санкт-Петербурге у станции метро «Ломоносовская» умер неизвестный человек. Сведения предоставлены местными СМИ.
Сообщается, прохожие обратили внимание на человека, лежащего около станции без признаков жизни. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, установили, что гражданин скончался. При визуальном осмотре специалисты не обнаружили признаков, характерных для насилия. Тело передано криминалистам для определения личности мужчины и точной причины смерти.
Мужчине с рыжей бородой на вид около сорока лет. Был одет в черные брюки, шапку, куртку с капюшоном черно-красного цвета. Предположительно, гражданин не имел постоянного места жительства.
Ранее в питерском метро мужчина умер около станции «Парк Победа».
Сообщается, прохожие обратили внимание на человека, лежащего около станции без признаков жизни. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, установили, что гражданин скончался. При визуальном осмотре специалисты не обнаружили признаков, характерных для насилия. Тело передано криминалистам для определения личности мужчины и точной причины смерти.
Мужчине с рыжей бородой на вид около сорока лет. Был одет в черные брюки, шапку, куртку с капюшоном черно-красного цвета. Предположительно, гражданин не имел постоянного места жительства.
Ранее в питерском метро мужчина умер около станции «Парк Победа».
Автор: Джанабилова Татьяна П