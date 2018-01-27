Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018
exclusive / Происшествия

В Санкт-Петербурге у станции метро «Ломоносовская» умер мужчина
26 января в Санкт-Петербурге у станции метро «Ломоносовская» умер неизвестный человек. Сведения предоставлены местными СМИ.

В Санкт-Петербурге у станции метро «Ломоносовская» умер мужчина


Сообщается, прохожие обратили внимание на человека, лежащего около станции без признаков жизни. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, установили, что гражданин скончался. При визуальном осмотре специалисты не обнаружили признаков, характерных для насилия. Тело передано криминалистам для определения личности мужчины и точной причины смерти.

Мужчине с рыжей бородой на вид около сорока лет. Был одет в черные брюки, шапку, куртку с капюшоном черно-красного цвета. Предположительно, гражданин не имел постоянного места жительства.

Ранее в питерском метро мужчина умер около станции «Парк Победа».

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 19:00
Читайте также
В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
СМИ: Мелания Трамп 3 дня не ночует в Белом доме
Житель Омской области выловил рогатых хищных рыб
Курсанты из Калининграда сняли второй клип под
Секс-кукла Диана Шурыгина переспит с любым
СМИ: МВД Украины создаст специальные
Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои
Умер известный журналист Борис Туманов
Петр Порошенко поддержал новые санкции США против
Японская биржа Coincheck потеряла около 400 млн
Алексей Кудрин предупредил о рисках, связанных с
Ресторан с ужином в тишине признан самым
Добавление комментария
Последние новости
27.01, 23:23 Пикап Ram 1500 2019 презентован в люксовой версии
27.01, 23:01 Инсайдеры подтвердили анонс HTC U12 после MWC 2018
27.01, 22:41 Анна Седокова умилила фанатов фотографией сына
27.01, 22:21 В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
27.01, 22:01 East Coast Defender создал новый автомобиль Project Tuki
27.01, 21:41 Рита Ора показала "голое" фото в меховой шапке
27.01, 21:16 Эксперты: В iPhone 9 Apple увеличит емкость аккумулятора
27.01, 21:11 Google временно распродает Pixel и Pixel XL по цене
27.01, 21:09 Toyota вывела на тесты новое поколение кроссовера Toyota
27.01, 21:01 Учёные: Мастурбация может привести к сердечным
27.01, 20:54 Ученые: Беспилотные парусники будут исследовать
27.01, 20:46 Ученые: Антропогенные аэрозольные наночастицы усилили
27.01, 20:40 Наталья Рудова примерила на себя образ Харли Квинн
27.01, 20:31 Ученые: К 2025 году камеры смартфонов смогут видеть
27.01, 20:30 Экс-участница «Дома-2» Романец посоветовала подписчицам
27.01, 20:22 Снимок Кэти Холмс 20-летней давности восхитил
27.01, 20:13 В Башкирии в многоэтажном доме загорелся лифт
27.01, 20:04 На Ставрополье впала в кому после ДТП 6-летняя девочка
27.01, 19:56 В Сети появился трейлер «лесного хоррора» «Ритуал» от
27.01, 19:40 Энтузиаст построил 20-этажный небоскрёб с фабрикой в