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Tesla Model 3 может комплектоваться воспламеняющимися аккумуляторами
Tesla Model 3 укомплектована воспламеняющимися аккумуляторами. Соответствующие данные представили ряд СМИ США, отмечая, что случаи возгорания могут иметь место во время активного движения. Вдобавок, со ссылкой на инсайдеров отмечается, что выпуск электрокара в очередной раз столкнулся со сложностями, мешающими выйти на заявленный уровень поставок.

Tesla Model 3 может комплектоваться воспламеняющимися аккумуляторами


В соответствии с информацией зарубежных журналистов, выпуск Tesla Model 3 пострадал из-за сокращения сборок литий-ионных аккумуляторов. Это не дает перейти на производительность в 1 тысячу единиц авто за неделю. Поставки электрокаров ожидают почти 400 тысяч клиентов, проживающих во всем мире. После размещенного в публичном доступе расследования CNBC относительно самовозгорания батарей, акции компании Tesla показали падение стоимости на 2,39%, достигнув отметки в $8,25.

Параллельно отмечается, что новые задержки производства являются не основной проблемой для Tesla. Инженеры марки отмечают, что батареи для Model 3 не располагают минимальным зазором между ячейками, что способно спровоцировать воспламенение аккумулятора. Якобы руководство марки проигнорировало все предупреждения инженеров относительно контроля уровня качества.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 18:54
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