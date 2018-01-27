Tesla Model 3 может комплектоваться воспламеняющимися аккумуляторами
Tesla Model 3 укомплектована воспламеняющимися аккумуляторами. Соответствующие данные представили ряд СМИ США, отмечая, что случаи возгорания могут иметь место во время активного движения. Вдобавок, со ссылкой на инсайдеров отмечается, что выпуск электрокара в очередной раз столкнулся со сложностями, мешающими выйти на заявленный уровень поставок.
В соответствии с информацией зарубежных журналистов, выпуск Tesla Model 3 пострадал из-за сокращения сборок литий-ионных аккумуляторов. Это не дает перейти на производительность в 1 тысячу единиц авто за неделю. Поставки электрокаров ожидают почти 400 тысяч клиентов, проживающих во всем мире. После размещенного в публичном доступе расследования CNBC относительно самовозгорания батарей, акции компании Tesla показали падение стоимости на 2,39%, достигнув отметки в $8,25.
Параллельно отмечается, что новые задержки производства являются не основной проблемой для Tesla. Инженеры марки отмечают, что батареи для Model 3 не располагают минимальным зазором между ячейками, что способно спровоцировать воспламенение аккумулятора. Якобы руководство марки проигнорировало все предупреждения инженеров относительно контроля уровня качества.
В соответствии с информацией зарубежных журналистов, выпуск Tesla Model 3 пострадал из-за сокращения сборок литий-ионных аккумуляторов. Это не дает перейти на производительность в 1 тысячу единиц авто за неделю. Поставки электрокаров ожидают почти 400 тысяч клиентов, проживающих во всем мире. После размещенного в публичном доступе расследования CNBC относительно самовозгорания батарей, акции компании Tesla показали падение стоимости на 2,39%, достигнув отметки в $8,25.
Параллельно отмечается, что новые задержки производства являются не основной проблемой для Tesla. Инженеры марки отмечают, что батареи для Model 3 не располагают минимальным зазором между ячейками, что способно спровоцировать воспламенение аккумулятора. Якобы руководство марки проигнорировало все предупреждения инженеров относительно контроля уровня качества.
Автор: Валерий Антонов