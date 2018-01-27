Ученые: Высокохолестериновая диета приводит к раку толстой кишки
Ученые UCLA провели исследование, по итогам которого установили связь между раком толстой кишки и высокохолестериновой диетой. По словам американских специалистов, риск развития тяжелого заболевания растет вместе с уровнем холестерина в организме пациента.
К такому выводу исследователи Медицинской школы Дэвида Геффена в Лос-Анджелесе пришли после ряда проведенных лабораторных экспериментов с участием белых мышей. В ходе наблюдения специалисты установили, что раковая опухоль толстой кишки образовывалась в 100 раз быстрее из-за стимулирования разделения стволовых клеток при повышении уровня холестерина. Благодаря сделанному открытию, ученые надеются создать лекарство, борющееся с проблемой на молекулярном уровне.
Как рассказал глава исследовательской группы доктор Питер Тонтоноз, результата в наблюдении удалось достигнуть путем введения в рацион лабораторных грызунов большего количества вещества. В других экспериментах ученые изменяли ген, регулирующий фосфолипиды, в результате чего клетки производили еще больше холестерина.
К такому выводу исследователи Медицинской школы Дэвида Геффена в Лос-Анджелесе пришли после ряда проведенных лабораторных экспериментов с участием белых мышей. В ходе наблюдения специалисты установили, что раковая опухоль толстой кишки образовывалась в 100 раз быстрее из-за стимулирования разделения стволовых клеток при повышении уровня холестерина. Благодаря сделанному открытию, ученые надеются создать лекарство, борющееся с проблемой на молекулярном уровне.
Как рассказал глава исследовательской группы доктор Питер Тонтоноз, результата в наблюдении удалось достигнуть путем введения в рацион лабораторных грызунов большего количества вещества. В других экспериментах ученые изменяли ген, регулирующий фосфолипиды, в результате чего клетки производили еще больше холестерина.
Автор: Пчелкин Руслан