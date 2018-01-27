На севере Москвы автомобиль сбил насмерть пешехода
В северной части Москвы сотрудники дорожной полиции зафиксировали ДТП, автомобиль сбил насмерть пешехода. По информации очевидца, мужчина пытался поймать такси и пересек проезжую часть дороги.
Согласно представленной в массмедиа информации, пешеходного перехода на участке проезжей части, на котором произошло ДТП, не было. Мужчина перешел дорогу, причём автомобили сигналили ему. Он ходил вдоль проезжей части, вслед за этим был сбит проезжавшей машиной.
Массмедиа сообщают, что женщина-водитель находится в шоковом состоянии, у неё диагностированы небольшие ссадины. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и подробности происшествия, указывается, что погибшему было 32 года.
Согласно представленной в массмедиа информации, пешеходного перехода на участке проезжей части, на котором произошло ДТП, не было. Мужчина перешел дорогу, причём автомобили сигналили ему. Он ходил вдоль проезжей части, вслед за этим был сбит проезжавшей машиной.
Массмедиа сообщают, что женщина-водитель находится в шоковом состоянии, у неё диагностированы небольшие ссадины. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и подробности происшествия, указывается, что погибшему было 32 года.
Автор: Семен Зайцев