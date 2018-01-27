Рома Зверь отсудил 500 тысяч рублей за свою песню в трейлере фильма «Выпускной»
Солист группы «Звери» в течение 3-х лет доказывал, что композиция «Южная ночь» использовалась в трейлере кинофильма «Выпускной» незаконно. Сегодня на своей странице в Instagram Рома Зверь отметил, что получил победу в судебном процессе. Первоначально он требовал финансового возмещения в объеме 1,5 млн рублей, однако резолюция органа власти описывает компенсацию в размере 500 тысяч рублей, отмечает teleprogramma.pro. Эту сумму обязаны выплатить «Централ партнершип» и «Лунапарк».
В декабре 2017 года Роман Билык отметил своё 40-летие. Он получил известность благодаря созданию группы «Звери». В 2014-м артист подал иск против кинокомпаний, обвинив их в противоправном использовании песни «Южная ночь» для трейлера ленты «Выпускной». Артист отметил, что продюсеры фильма подавали обращение к директору группы, а также просили эту композицию, однако сценарий не понравился основателю коллектива. Таким образом, его директор отправил в ответе письменный отказ. При этом просмотр рекламного трейлера в кинотеатрах все равно сопровождался песней.
Суд продолжался на протяжении 3-х лет. В минувшем году была опубликована информация относительно решения Девятого апелляционного арбитражного суда взыскать с кинокомпаний 1 млн рублей. При этом впоследствии стало известно, сто резолюция была представлена еще в ноябре, однако теперь она вступила в правовую силу. На официальном вебсайте суда отмечается, что истец первоначально просил выплатить 1,5 млн рублей, поскольку 1,06 млн является 2-кратной суммой прав на использование произведения, а еще 440 тысяч были стребованы в качестве морального ущерба.
В декабре 2017 года Роман Билык отметил своё 40-летие. Он получил известность благодаря созданию группы «Звери». В 2014-м артист подал иск против кинокомпаний, обвинив их в противоправном использовании песни «Южная ночь» для трейлера ленты «Выпускной». Артист отметил, что продюсеры фильма подавали обращение к директору группы, а также просили эту композицию, однако сценарий не понравился основателю коллектива. Таким образом, его директор отправил в ответе письменный отказ. При этом просмотр рекламного трейлера в кинотеатрах все равно сопровождался песней.
Суд продолжался на протяжении 3-х лет. В минувшем году была опубликована информация относительно решения Девятого апелляционного арбитражного суда взыскать с кинокомпаний 1 млн рублей. При этом впоследствии стало известно, сто резолюция была представлена еще в ноябре, однако теперь она вступила в правовую силу. На официальном вебсайте суда отмечается, что истец первоначально просил выплатить 1,5 млн рублей, поскольку 1,06 млн является 2-кратной суммой прав на использование произведения, а еще 440 тысяч были стребованы в качестве морального ущерба.
Автор: Валерий Антонов