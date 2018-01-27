Липецкие археологи нашли в Туле Земляной город времен Ивана Грозного
Вблизи стен тульского Кремля 24 января учёные обнаружили остатки Земляного города, он относится ко времени правления Ивана Грозного. Стены древнего поселения в XVI веке защищали его от вторжений врагов.
Группа археологов липецкой компании «Черноземье» проводила масштабные исторические исследования недалеко от кремля, в центре областной Тулы, учеными были найдены остатки стены. Речь идёт о сенсационной находке. Ранее исследователями были обнаружены две лавки торговых рядов, возле западной стены кремля. Одна из лавок вела торговлю изразцами, предназначенных для печей, вторая продавала изделия из кожи.
Был найден трактир, в нём сохранились бутылки с алкогольными напитками. Специалисты указывают на обнаружение множества различных экспонатов возрастом XVI-XX веков. Среди них монеты, украшения, игрушки и посуда. Предметы вошли в коллекцию Тульского областного краеведческого музея.
Группа археологов липецкой компании «Черноземье» проводила масштабные исторические исследования недалеко от кремля, в центре областной Тулы, учеными были найдены остатки стены. Речь идёт о сенсационной находке. Ранее исследователями были обнаружены две лавки торговых рядов, возле западной стены кремля. Одна из лавок вела торговлю изразцами, предназначенных для печей, вторая продавала изделия из кожи.
Был найден трактир, в нём сохранились бутылки с алкогольными напитками. Специалисты указывают на обнаружение множества различных экспонатов возрастом XVI-XX веков. Среди них монеты, украшения, игрушки и посуда. Предметы вошли в коллекцию Тульского областного краеведческого музея.
Автор: Семен Зайцев