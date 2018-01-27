Энтузиаст построил 20-этажный небоскрёб с фабрикой в Fallout 4
Энтузиаст создал 20-этажный небоскрёб на просторах Fallout 4. Геймер разместил в здании фабрику, а также подготовил достаточное количество свободного места. Поклонник франшизы представил новую модификацию, позволяющую не ограничиваться исключительно стандартными малогабаритными зданиями.
Для создания мода он воспользовался специальным чертежом. Сам небоскрёб оказался более 20 этажей в высоту, включая дополнительные 2 уровня на пике. Там она разместил пентхаус для проживания главного героя.
На первых этажах строения размещена фабрика автономного производства еды, торговый центр с множеством магазинов, а также научный центр. Помимо этого, пользователи могут найти в небоскребе бассейн и тренажёрный зал.
Для создания мода он воспользовался специальным чертежом. Сам небоскрёб оказался более 20 этажей в высоту, включая дополнительные 2 уровня на пике. Там она разместил пентхаус для проживания главного героя.
На первых этажах строения размещена фабрика автономного производства еды, торговый центр с множеством магазинов, а также научный центр. Помимо этого, пользователи могут найти в небоскребе бассейн и тренажёрный зал.
Автор: Валерий Антонов