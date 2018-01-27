В Сети появился трейлер «лесного хоррора» «Ритуал» от Netflix
В интернете разместили трейлер «Ритуал», фильм снят в мрачных тонах. Группа друзей по колледжу, находясь в лесу, сталкивается с потусторонней силой, она начинает их преследовать, сюжет относит ленту к представителям субжанра «лесных хорроров».
Трейлер размещен на видеохостинге YouTube, режиссером киноленты является Дэвид Брукнер, ранее снявший «Сигнал» и антологию «Монстры юга». В ролях заняты Рейф Сполл, известный по фильмам «Жизнь Пи» и «Чёрное зеркало» и Роб Джеймс-Кольер («Бесстыдники» и «Аббатство Даунтон»). В съемках принимали участие Сэм Тротон, снявшийся ранее в киноработе «Пустая Корона» и Аршер Али, сыгравший одну из ролей в ленте «Доктор Кто».
Премьера полнометражного фильма состоялась на фестивале в Торонто в 2017 году. «Ритуал» будет выпущен на стриминговой платформе 9 февраля, об этом сообщается в релизе Netflix.
Трейлер размещен на видеохостинге YouTube, режиссером киноленты является Дэвид Брукнер, ранее снявший «Сигнал» и антологию «Монстры юга». В ролях заняты Рейф Сполл, известный по фильмам «Жизнь Пи» и «Чёрное зеркало» и Роб Джеймс-Кольер («Бесстыдники» и «Аббатство Даунтон»). В съемках принимали участие Сэм Тротон, снявшийся ранее в киноработе «Пустая Корона» и Аршер Али, сыгравший одну из ролей в ленте «Доктор Кто».
Премьера полнометражного фильма состоялась на фестивале в Торонто в 2017 году. «Ритуал» будет выпущен на стриминговой платформе 9 февраля, об этом сообщается в релизе Netflix.
Автор: Семен Зайцев