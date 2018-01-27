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Снимок Кэти Холмс 20-летней давности восхитил поклонников актрисы
Фотоснимок Кэти Холмс, датированный периодом 20-летней давности, вызвал множество положительных комментариев у поклонников актрисы. Знаменитость получила известность благодаря участию в съемках сериала «Бухта Доусона». В честь круглой даты со дня выпуска ленты, один из участвовавших в съемках актеров Джеймс Ван Дер Бик разместил в открытом доступе редкий снимок.

Снимок Кэти Холмс 20-летней давности восхитил поклонников актрисы


Фото восхитило пользователей Сети, а особенно поклонников Кэти Холмс.

«На момент, когда данный кадр был сделан, я знал всех показанных тут людей всего лишь 7 дней. На этой неделе с того времени прошли 20 лет», — указал под фото актер.

Снимок Кэти Холмс 20-летней давности восхитил поклонников актрисы


Поклонники Холмс отметили, что за прошедшие годы она почти не изменилась. Фанаты подчеркивают, что даже по прошествии 20 лет актриса остается такой же, как 20 лет назад.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 20:22
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