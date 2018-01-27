В Башкирии в многоэтажном доме загорелся лифт
В многоэтажном домостроении в Башкирии загорелся лифт. Инцидент случился 27 января приблизительно в 8:00, после чего жильцы связались с пожарной частью. К месту отправили расчет спасателей, оповестив, скорую помощь, электриков, а также службу обслуживания лифтовых систем.
После прибытия пожарных было установлено, что воспламенилась кабина лифта, расположенная на 9-м этаже. На этот момент внутри никого не было. Параллельно с тушением огня производилась эвакуация людей с верхних этажей домостроения.
«Пожар потушили за 15 минут. В инциденте никто не погиб и не пострадал. По причине распространения огня оказалась полностью уничтожена кабина лифта, закопчены стены подъезда. Вероятными причинами пожара являются умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем», — отмечают местные СМИ со ссылкой на собственный источник.
После прибытия пожарных было установлено, что воспламенилась кабина лифта, расположенная на 9-м этаже. На этот момент внутри никого не было. Параллельно с тушением огня производилась эвакуация людей с верхних этажей домостроения.
«Пожар потушили за 15 минут. В инциденте никто не погиб и не пострадал. По причине распространения огня оказалась полностью уничтожена кабина лифта, закопчены стены подъезда. Вероятными причинами пожара являются умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем», — отмечают местные СМИ со ссылкой на собственный источник.
Автор: Валерий Антонов