На Ставрополье впала в кому после ДТП 6-летняя девочка
На Ставрополье сбиты автомобилем 6-летняя девочка и ее мать, ДТП имело место в Предгорном районе. Водителю, совершившему наезд на пешеходов, вскоре стало плохо сердцем. По факту произошедшего силами местной полиции инициирована доследственная проверка.
На территории села Подкумок мужчина, управлявший автомобилем Lada Largus, сбил женщину и её дочь, ДТП произошло вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Пресс-представитель службы ГИБДД по региону сообщил, что 62-летний водитель, управлявший 5-дверным универсалом, совершил наезд предположительно в 16:00 (мск). Женщина с переломами и девочка в состоянии мозговой комы доставлены в местную больницу. В полиции сообщили, что мужчине вследствие переживаний, стало плохо с сердцем, он госпитализирован, у него диагностирован сердечный приступ.
Согласно предварительным данным, в момент ДТП водитель легкового автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работала группа сотрудников региональной госавтоинспекции, они установили обстоятельства ДТП и степень ответственности его участников.
На территории села Подкумок мужчина, управлявший автомобилем Lada Largus, сбил женщину и её дочь, ДТП произошло вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Пресс-представитель службы ГИБДД по региону сообщил, что 62-летний водитель, управлявший 5-дверным универсалом, совершил наезд предположительно в 16:00 (мск). Женщина с переломами и девочка в состоянии мозговой комы доставлены в местную больницу. В полиции сообщили, что мужчине вследствие переживаний, стало плохо с сердцем, он госпитализирован, у него диагностирован сердечный приступ.
Согласно предварительным данным, в момент ДТП водитель легкового автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работала группа сотрудников региональной госавтоинспекции, они установили обстоятельства ДТП и степень ответственности его участников.
Автор: Семен Зайцев