Экс-участница «Дома-2» Романец посоветовала подписчицам уже сейчас приводить себя в форму к лету
Виктория Романец посоветовала своим подписчицам уже сегодня заниматься собой, чтобы к лету прийти в форму. Экс-участница проекта «Дом-2» сообщила своим подписчикам, что 4 раза в неделю приходит в спортзал и бассейн.
Помимо этого, Романец посещает процедуры массажа и обертывания. По её словам, уход за собой и занятия спортом затянули её настолько, что летом она точно будет выглядеть отличной. На сегодня при росте 1,73 м вес девушки составляет 58,3 кг. Она намерена довести показатель до отметки в 55 кг.
Поклонники Виктории Романец оставили комментарии с похвалой за большую самоотдачу. При этом некоторые посчитали, что экс-участница «Дома-2» не работает, поэтому может выделить время для посещения спортзала, бассейна, а также косметического и массажного салонов. Многие заявили, что у них для этого недостаточно времени.
Помимо этого, Романец посещает процедуры массажа и обертывания. По её словам, уход за собой и занятия спортом затянули её настолько, что летом она точно будет выглядеть отличной. На сегодня при росте 1,73 м вес девушки составляет 58,3 кг. Она намерена довести показатель до отметки в 55 кг.
Поклонники Виктории Романец оставили комментарии с похвалой за большую самоотдачу. При этом некоторые посчитали, что экс-участница «Дома-2» не работает, поэтому может выделить время для посещения спортзала, бассейна, а также косметического и массажного салонов. Многие заявили, что у них для этого недостаточно времени.
Автор: Валерий Антонов