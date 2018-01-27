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Ученые: К 2025 году камеры смартфонов смогут видеть сквозь стены
После выставки CES-2018 ряд ученых сделали вывод, что в скором времени человечество ожидает новая технологическая революция. Камеры смартфонов смогут сканировать череп за 2-3 секунды, а также видеть сквозь стены, речь идёт о ближнесрочной перспективе.

Ученые: К 2025 году камеры смартфонов смогут видеть сквозь стены


По мнению исследователей Массачусетского технологического института, гаджеты нового поколения будут высокотехнологичными. Ученые акцентируют внимание на том аспекте, что через 2-3 года будут созданы специальные приложения и оборудование, позволяющие смартфонам сканировать участки тела животного или человека. Девайсы получат тепловизоры, наряду с этим будет повышено качество съёмки. Специалисты считают, что при помощи гаджетов станет возможным осуществлять сканирование предметов и объектов, находящихся за стеной. Для этого будут применять специальные датчики, их укрепят на стенах. Тепловое излучение и ультрафиолетовые лучи обеспечат сканирование пространства за пределами преграды.

Подобные технологии ученые из Массачусетса используют в настоящее время в единичных случаях. Особое внимание уделяется работам, посвящённым созданию прототипа смартфона, камера которого будет способна видеть сквозь твёрдые поверхности.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 20:31
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