Ученые: К 2025 году камеры смартфонов смогут видеть сквозь стены
После выставки CES-2018 ряд ученых сделали вывод, что в скором времени человечество ожидает новая технологическая революция. Камеры смартфонов смогут сканировать череп за 2-3 секунды, а также видеть сквозь стены, речь идёт о ближнесрочной перспективе.
По мнению исследователей Массачусетского технологического института, гаджеты нового поколения будут высокотехнологичными. Ученые акцентируют внимание на том аспекте, что через 2-3 года будут созданы специальные приложения и оборудование, позволяющие смартфонам сканировать участки тела животного или человека. Девайсы получат тепловизоры, наряду с этим будет повышено качество съёмки. Специалисты считают, что при помощи гаджетов станет возможным осуществлять сканирование предметов и объектов, находящихся за стеной. Для этого будут применять специальные датчики, их укрепят на стенах. Тепловое излучение и ультрафиолетовые лучи обеспечат сканирование пространства за пределами преграды.
Подобные технологии ученые из Массачусетса используют в настоящее время в единичных случаях. Особое внимание уделяется работам, посвящённым созданию прототипа смартфона, камера которого будет способна видеть сквозь твёрдые поверхности.
По мнению исследователей Массачусетского технологического института, гаджеты нового поколения будут высокотехнологичными. Ученые акцентируют внимание на том аспекте, что через 2-3 года будут созданы специальные приложения и оборудование, позволяющие смартфонам сканировать участки тела животного или человека. Девайсы получат тепловизоры, наряду с этим будет повышено качество съёмки. Специалисты считают, что при помощи гаджетов станет возможным осуществлять сканирование предметов и объектов, находящихся за стеной. Для этого будут применять специальные датчики, их укрепят на стенах. Тепловое излучение и ультрафиолетовые лучи обеспечат сканирование пространства за пределами преграды.
Подобные технологии ученые из Массачусетса используют в настоящее время в единичных случаях. Особое внимание уделяется работам, посвящённым созданию прототипа смартфона, камера которого будет способна видеть сквозь твёрдые поверхности.
Автор: Семен Зайцев