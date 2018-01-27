Ученые: Беспилотные парусники будут исследовать труднодоступную среду Мирового океана
Беспилотные парусники начнут исследование труднодоступных участков в Мировом океане. Соответствующее заявление сделала компания Saildrone, отметив, что особое внимание будет уделено вопросам контроля состояния окружающей среды, подсчетов распространенности рыбы, оценивание ресурсов, а также контроль попавших под угрозу истребления видов.
«Полностью оборудованный беспилотник Saildrone укомплектуют мощными датчиками для контроля океанографических и атмосферных параметров. Они смогут попасть в любую часть Мирового океана, а также выполнить адаптивную выборку данных», - указывается на вебсайте компании.
Парусниками Saildrones специалисты могут дистанционно управлять при помощи спутниковых линий связи практически из любой точки Земли. На собственном ресурсе компания пояснила, что информация передаётся на берег посредством спутников, а также поставляется пользователям с использованием специального API. Походные лодки используют для своего движения энергию ветра. Помимо этого, ведется накопление заряда за счет аккумуляции солнечной энергии. Последняя предназначена для питания компьютерных систем. Парусники способны пребывать в море в течение 12 месяцев. В этот период они станут оказывать исследователям помощь в вопросах контроля параметров Мирового океана.
Австралийская организация CSIRO сообщила о начале своего партнерстве с компанией Saildrone. Отмечается, что флот беспилотных судов станет вести сбор информации из Южного океана. Проект, разработка которого потребовала пятилетних усилий со стороны специалистов отрасли, представит 3 парусника, которые станут исследовать изолированные воды в области между Антарктидой и Австралией, поскольку это участок океана, отличающийся малой гостеприимностью для пилотируемых судов.
Океанические данные в течение десятилетий собирались исключительно расположения в нужном месте специализированного стационарного буя. Это особенно актуально для труднодоступных районов водной поверхности. В качестве альтернатив использовались запуск спутников в космическое пространство и передача правительственного исследовательского судна. Фактически, речь идет о методиках исследований, требующих ежедневных трат в объеме сотен тысяч долларов при миллионных затратах на оборудование. Проект Saildrone предлагает более доступный вариант получения данных о популяциях рыб, а также состоянии окружающей среды.
«Полностью оборудованный беспилотник Saildrone укомплектуют мощными датчиками для контроля океанографических и атмосферных параметров. Они смогут попасть в любую часть Мирового океана, а также выполнить адаптивную выборку данных», - указывается на вебсайте компании.
Парусниками Saildrones специалисты могут дистанционно управлять при помощи спутниковых линий связи практически из любой точки Земли. На собственном ресурсе компания пояснила, что информация передаётся на берег посредством спутников, а также поставляется пользователям с использованием специального API. Походные лодки используют для своего движения энергию ветра. Помимо этого, ведется накопление заряда за счет аккумуляции солнечной энергии. Последняя предназначена для питания компьютерных систем. Парусники способны пребывать в море в течение 12 месяцев. В этот период они станут оказывать исследователям помощь в вопросах контроля параметров Мирового океана.
Австралийская организация CSIRO сообщила о начале своего партнерстве с компанией Saildrone. Отмечается, что флот беспилотных судов станет вести сбор информации из Южного океана. Проект, разработка которого потребовала пятилетних усилий со стороны специалистов отрасли, представит 3 парусника, которые станут исследовать изолированные воды в области между Антарктидой и Австралией, поскольку это участок океана, отличающийся малой гостеприимностью для пилотируемых судов.
Океанические данные в течение десятилетий собирались исключительно расположения в нужном месте специализированного стационарного буя. Это особенно актуально для труднодоступных районов водной поверхности. В качестве альтернатив использовались запуск спутников в космическое пространство и передача правительственного исследовательского судна. Фактически, речь идет о методиках исследований, требующих ежедневных трат в объеме сотен тысяч долларов при миллионных затратах на оборудование. Проект Saildrone предлагает более доступный вариант получения данных о популяциях рыб, а также состоянии окружающей среды.
Автор: Валерий Антонов