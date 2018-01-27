Наталья Рудова примерила на себя образ Харли Квинн
Актриса Наталья Рудова снялась в образе Харли Квинн, персонажа из популярного фильма «Отряд самоубийц». Перевоплощение артистки, по мнению фоловеров, в интернете стали массово сравнивать с Марго Робби.
Во всемирной сети, в аккаунте Instagram, Рудова разместила фотоснимок в образе популярной Харли Квинн, созданный звездой. Её подписчики стали сравнивать представленный образ с оригиналом. Пользователи социальной сети поддержали перевоплощение известной артистки, ей удалось скопировать легендарный снимок Марго Робби, сделанный ранее, во время премьеры киноленты.
Фолловеры отметили, что по характеру Рудова очень похожа на персонажа комиксов DC. Спустя один час после размещения фотоснимков в интернете в Сети многие фанаты оценили публикацию известной российской актрисы, оставив многочисленные комментарии. Пользователи, за три часа после размещения снимка, поставили 54,952 тыс. лайков «Нравится».
Во всемирной сети, в аккаунте Instagram, Рудова разместила фотоснимок в образе популярной Харли Квинн, созданный звездой. Её подписчики стали сравнивать представленный образ с оригиналом. Пользователи социальной сети поддержали перевоплощение известной артистки, ей удалось скопировать легендарный снимок Марго Робби, сделанный ранее, во время премьеры киноленты.
Фолловеры отметили, что по характеру Рудова очень похожа на персонажа комиксов DC. Спустя один час после размещения фотоснимков в интернете в Сети многие фанаты оценили публикацию известной российской актрисы, оставив многочисленные комментарии. Пользователи, за три часа после размещения снимка, поставили 54,952 тыс. лайков «Нравится».
Автор: Семен Зайцев