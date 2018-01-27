Toyota вывела на тесты новое поколение кроссовера Toyota RAV4
Компания Toyota отправила на дорожное тестирование кроссовера RAV4 новой генерации. Продукт японского производителя был запечатлен на снимке фотошпионами. Как отмечают зарубежные СМИ, презентация новинки может пройти в конце этого либо начале следующего года.
Кроссовер RAV4, по имеющимся сведениям, будет создан на архитектуре TNGA. Эта же платформа применяется в качестве основы C-HR, Prius, Camry. Иные характеристики на сегодня остаются неизвестными, однако в Сети распространяются слухи о возможном выпуске гибридной версии.
Использованный для защиты дизайна камуфляж, не дает в полной мере оценить силуэт прототипа Toyota RAV4 нового поколения. При этом радиаторная решетка оказалась более массивной, тогда как передняя оптика изменилась. Для России актуальная версия модели поставляется за 1,45 млн рублей.
Кроссовер RAV4, по имеющимся сведениям, будет создан на архитектуре TNGA. Эта же платформа применяется в качестве основы C-HR, Prius, Camry. Иные характеристики на сегодня остаются неизвестными, однако в Сети распространяются слухи о возможном выпуске гибридной версии.
Использованный для защиты дизайна камуфляж, не дает в полной мере оценить силуэт прототипа Toyota RAV4 нового поколения. При этом радиаторная решетка оказалась более массивной, тогда как передняя оптика изменилась. Для России актуальная версия модели поставляется за 1,45 млн рублей.
Автор: Валерий Антонов