Эксперты: В iPhone 9 Apple увеличит емкость аккумулятора
Эксперты, ссылаясь на инсайдерские источники, сообщают, что в смартфоне iPhone 9 инженеры американской корпорации увеличат емкость аккумулятора, для этого они сконструируют одноячеечную L-образную батарею. Производимый iPhone X имеет двухячеечную структуру батареи.
Новинка будет создаваться инженерной группой компании LG Chem, подразделения американского производителя, работающего с Apple. По мнению экспертов, новый источник питания станет функционировать столько же на одной зарядке, как и 5,8-дюймовый iPhone 8 Pluse. Именно данная модель, отмечают эксперты, отличается длительностью работы без дополнительной подзарядки.
Специалисты IT-рынка высказывают мнение, что Apple откажется от смартфонов с размером экрана 5,8 дюйма. Ранее массмедиа сообщили что бюджетный смартфон iPhone SE2 поступит на рынок в мае-июне нынешнего года. Он заменит собой модель SE.
Новинка будет создаваться инженерной группой компании LG Chem, подразделения американского производителя, работающего с Apple. По мнению экспертов, новый источник питания станет функционировать столько же на одной зарядке, как и 5,8-дюймовый iPhone 8 Pluse. Именно данная модель, отмечают эксперты, отличается длительностью работы без дополнительной подзарядки.
Специалисты IT-рынка высказывают мнение, что Apple откажется от смартфонов с размером экрана 5,8 дюйма. Ранее массмедиа сообщили что бюджетный смартфон iPhone SE2 поступит на рынок в мае-июне нынешнего года. Он заменит собой модель SE.
Автор: Семен Зайцев