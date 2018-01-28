Мария Максакова простилась с отцом через видеоролик
Оперная певица Мария Максакова не успела проститься с 80-летнем отцом Петером Андреасом Игенбергсом, поэтому записала прощальное видео. Ролик появился на видеохостинге YouTube.
Игенберс, уехав на новогодние праздники на свою дачу в Подмосковье, перенес инсульт и оказался полностью парализованным. Супруга бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова не смогла приехать на помощь, поэтому за больным до последнего вздоха ухаживал помощник по дому Серафим.
Максакова тяжело переносит утрату и сожалеет, что не смогла сказать отцу последние слова. В память о родном человеке певица записала ролик «Папа», в котором за все поблагодарила Игенберса и показала самые яркие события из его жизни.
Ранее Максакову осудили за короткую юбку.
Игенберс, уехав на новогодние праздники на свою дачу в Подмосковье, перенес инсульт и оказался полностью парализованным. Супруга бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова не смогла приехать на помощь, поэтому за больным до последнего вздоха ухаживал помощник по дому Серафим.
Максакова тяжело переносит утрату и сожалеет, что не смогла сказать отцу последние слова. В память о родном человеке певица записала ролик «Папа», в котором за все поблагодарила Игенберса и показала самые яркие события из его жизни.
Ранее Максакову осудили за короткую юбку.
Автор: Джанабилова Татьяна П