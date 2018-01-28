Уфологи обнаружили на видео NASA летающий над поверхностью Земли город
Уфологи обнаружили на видеотрансляции NASA летающий над поверхностью Земли таинственный город площадью в несколько сотен квадратных метров. Слухи о необычном явлении моментально распространились в Сети.
Ученые уверены, что город возникает в космосе во время активации телепорта, но сотрудники американского агентства пытаются скрыть эту информацию от человечества. На этот раз они допустили оплошность, и эксперты успели заметить на кадрах с МКС, обнародованных на канале Streetcap1 на YouTube, странный объект.
Пользователи разделились во мнениях. Одни предполагают, что явление скрывает прибытие к Земле флотилии инопланетян. Скептики называют объект отблеском солнечных лучей, преломившихся в космическом пространстве.
Ранее над Землей появился НЛО.
Ученые уверены, что город возникает в космосе во время активации телепорта, но сотрудники американского агентства пытаются скрыть эту информацию от человечества. На этот раз они допустили оплошность, и эксперты успели заметить на кадрах с МКС, обнародованных на канале Streetcap1 на YouTube, странный объект.
Пользователи разделились во мнениях. Одни предполагают, что явление скрывает прибытие к Земле флотилии инопланетян. Скептики называют объект отблеском солнечных лучей, преломившихся в космическом пространстве.
Ранее над Землей появился НЛО.
Автор: Джанабилова Татьяна П