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Конспирологи: Нибиру в скором времени станет видимой
Конспирологи заявляют, что Нибиру появляется вблизи Земли один раз в 2 тыс. лет. Сближение двух объектов может вызвать глобальную катастрофу, сейчас тело продолжает движение к Голубой планете и вскоре станет видимой.

Конспирологи: Нибиру в скором времени станет видимой

Нибиру, как полагают исследователи, постепенно станет заметной на небосклоне. По мнению специалистов, приближение тела вызовет глобальные проблемы, они возможны через три года, в настоящее время Планета X уже находился в ближнем космосе. Конспирологии предполагают, что тело станет видимым до истечения 2018 года. NASA и правительства различных стран мира, как считают специалисты, засекретили информацию о Нибиру.

Представители мировой элиты, как утверждается, строят подземные бункеры, но удастся ли им спастись от неизбежной катастрофы, никакой уверенности нет. Помимо конспирологов, объект изучают астрофизики из разных стран мира, они не теряют надежды сделать какое-либо важное открытие, имеющее отношение к загадочной планете.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:45
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