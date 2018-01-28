Уфолог заметил на снимках NASA три лица на Марсе
Уфолог нашел на снимках NASA три лица на поверхности Марса. Соответствующий кадр в своем блоге разместил эксперт по НЛО Скотт Уорринг.
Ученый внимательно изучил изображения и пришел к выводу, что все лица принадлежат разных живым существам. Слева можно найти тролля, справа – медведя без волосяного покрова, внизу – лицо, сильно напоминающее земную женщину.
Губы, щеки и нос женщины делают ее похожей на человека. Широкий лоб, глаза и уши вносят во внешность непонятные очертания, навевающие мысли о древней египетской королеве Нефертити. Представители традиционной науки никак не прокомментировали заявление псевдо-коллеги.
Ранее Уорринг заметил на марсианских снимках зубы.
Ученый внимательно изучил изображения и пришел к выводу, что все лица принадлежат разных живым существам. Слева можно найти тролля, справа – медведя без волосяного покрова, внизу – лицо, сильно напоминающее земную женщину.
Губы, щеки и нос женщины делают ее похожей на человека. Широкий лоб, глаза и уши вносят во внешность непонятные очертания, навевающие мысли о древней египетской королеве Нефертити. Представители традиционной науки никак не прокомментировали заявление псевдо-коллеги.
Ранее Уорринг заметил на марсианских снимках зубы.
Автор: Джанабилова Татьяна П