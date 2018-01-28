В Якутии пьяный отец выбросил 10-месячную дочь из окна
В Якутии пьяный отец выбросил 10-месячную дочь из окна, расположенного на уровне второго этажа многоквартирного дома. Информация о деталях инцидента появилась на сайте Министерства здравоохранения.
Сообщается, медики забрали пострадавшего ребенка из Сунтарского района и транспортируют в Якутию на борту самолета санитарной авиации. При первичном осмотре очевидно, что состояние пациентки, получившей серьезные травмы головы, крайне тяжелое. Причины инцидента установят сотрудники МВД. К делу подключат органы опеки.
Ранее в Новороссийске отец выбросил 1,5-месячную дочь в мусорный бак.
Сообщается, медики забрали пострадавшего ребенка из Сунтарского района и транспортируют в Якутию на борту самолета санитарной авиации. При первичном осмотре очевидно, что состояние пациентки, получившей серьезные травмы головы, крайне тяжелое. Причины инцидента установят сотрудники МВД. К делу подключат органы опеки.
Ранее в Новороссийске отец выбросил 1,5-месячную дочь в мусорный бак.
Автор: Джанабилова Татьяна П