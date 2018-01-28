Кроссовер Hyundai ix35 получил турбированный мотор
Новый кроссовер Hyundai ix35 поступил на рынок Китая в ноябре 2017 года, эксперты отмечают переработанный дизайн автомобиля, его кузов стал больше и безопаснее. Машина получила улучшенный турбированный двигатель.
Под капотом автомобиля новой генерации установлен 1,4 литровый агрегат Т-GDI, вырабатывающий в максимуме 140 л. с. Он, по мнению экспертов, гораздо экономичнее 2,0-литрового атмосферного мотора, его ранее устанавливали на модель прошлого поколения. Новая силовая установка обладает ультра-низким уровнем шумов, при этом в атмосферу выбрасывается меньшее количество вредных веществ. В качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая МКПП, предусмотрен и 7- диапазонный «робот» DCT, имеющий два сцепления.
Кроссовер Hyundai ix35 не отличается от модификации, укомплектованной 2,0-литровом 160-сильным агрегатом, но селектор КПП выполнен иначе. В салоне машины установлено новое рулевое колесо, модернизированная панель приборов и мультимедиа с увеличенным сенсорным экраном. Консоль выполнена в стиле Tucson.
Под капотом автомобиля новой генерации установлен 1,4 литровый агрегат Т-GDI, вырабатывающий в максимуме 140 л. с. Он, по мнению экспертов, гораздо экономичнее 2,0-литрового атмосферного мотора, его ранее устанавливали на модель прошлого поколения. Новая силовая установка обладает ультра-низким уровнем шумов, при этом в атмосферу выбрасывается меньшее количество вредных веществ. В качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая МКПП, предусмотрен и 7- диапазонный «робот» DCT, имеющий два сцепления.
Кроссовер Hyundai ix35 не отличается от модификации, укомплектованной 2,0-литровом 160-сильным агрегатом, но селектор КПП выполнен иначе. В салоне машины установлено новое рулевое колесо, модернизированная панель приборов и мультимедиа с увеличенным сенсорным экраном. Консоль выполнена в стиле Tucson.
Автор: Семен Зайцев