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В Уфе жителей напугал гигантский столб пара над ТЭЦ-5 в Затоне
27 января в Уфе (Башкортостан) жителей напугали клубы пара, поднимающиеся в Затоне около недостроенной ТЭЦ-5. Сведения появились в соцсети «ВКонтакте», в паблике «БашДТП».

В Уфе жителей напугал гигантский столб пара над ТЭЦ-5 в Затоне


Очевидцы предоставили участникам группы снимки, на которых виден столб пара, возникший на фоне ночного города. Произошедшее встревожило уфимцев, но ничего страшного не произошло.

«Скорее всего, на ТЭЦ проводят тестовый запуск котлов. Паровая часть не достроена, поэтому выбросы идут в атмосферу. Бояться нечего, рабочие моменты», - писали осведомленные граждане.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:43
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