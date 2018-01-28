В Воронежской области в ДТП погиб человек, семь пострадали
В Воронежской области произошло ДТП в Семилукском районе. Информация сообщается местными СМИ.
На автодороге имело место быть столкновение двух автомобилей - Ford и ВАЗа-2107. В результате аварии один человек скончался от травм на месте, а также семь участников ДТП получили травмы разной степени тяжести. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
На автодороге имело место быть столкновение двух автомобилей - Ford и ВАЗа-2107. В результате аварии один человек скончался от травм на месте, а также семь участников ДТП получили травмы разной степени тяжести. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Автор: Маргарита Лисарова