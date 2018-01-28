В Кемерово 43-летний мужчина погиб после падения с балкона шестого этажа
27 января, около 01:00, в Кемерово 43-летний мужчина погиб после падения с балкона шестого этажа, находящегося в доме на Московском проспекте. Сведения со ссылкой на инсайдера в медицинских кругах появились на портале МВД Кузбасса.
Сообщается, прохожие вызвали медиков, заметив на земле мужчину без признаков жизни. Фельдшеры, приехав на место, только констатировали смерть, наступившую от травм при падении с высоты. Полицейские проводят доследственную проверку, выясняя детали трагедии.
Ранее кемеровчанин выжил после падения с 6-го этажа.
Сообщается, прохожие вызвали медиков, заметив на земле мужчину без признаков жизни. Фельдшеры, приехав на место, только констатировали смерть, наступившую от травм при падении с высоты. Полицейские проводят доследственную проверку, выясняя детали трагедии.
Ранее кемеровчанин выжил после падения с 6-го этажа.
Автор: Джанабилова Татьяна П