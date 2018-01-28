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Xiaomi Mi 7 может пропустить выставку MWC-2018
Xiaomi Mi 7 могут не показать во время MWC-2018. Новинка от китайской компании, вероятно, не будет представлена официально, несмотря на присутствие представителей производителя на мероприятии. Высокопоставленный сотрудник компании, решивший остаться анонимным, заявил, что на выставке не будет сделано никаких крупных заявлений.

Xiaomi Mi 7 может пропустить выставку MWC-2018


По словам источника, вместо Xiaomi Mi 7 на MWC-2018 будет показан Xiaomi Mi Mix 2S, но он будет официально анонсирован еще раньше. Иные источники предполагают, что вместо запуска Xiaomi Mi 7 китайский гигант может воспользоваться мероприятием, чтобы объявить о своем новом проприетарном чипсете Xiaomi Surge S2. Этот SoC может использоваться в конструкции Xiaomi Mi 6c, более бюджетной версии Mi6.

Xiaomi Mi7 не будет единственным флагманом, который пропустит MWC-2018. Установлено, что смартфон Huawei P11, в отличие от прошлого года, не будет продемонстрирован в Барселоне. LG также не представит свой G7, который должен быть заменен усовершенствованной версией LG V30 с искусственным интеллектом. Единственным флагманом, присутствие которого на выставке подтверждено, является Samsung Galaxy S9, который будет официально презентован 25 февраля.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:33
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