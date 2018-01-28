СМИ: К Земле приближается объект способный создать мощные землетрясения
Представители американского метеоритного сообщества сообщили о приближении к Земле объекта, способного вызвать мощные землетрясения на территории стран Европы в случае столкновения с планетой, отмечают СМИ. Якобы падение этого небесного тела может пройти в течение следующих нескольких дней. Подтверждения со стороны официальных научных организаций не поступало.
Отмечается, что объект имеет сходство с метеоритами, но на удалении в 72 тысячи км он также отличается некоторым сходством с кометой. По мере приближения к Земле может появиться уточненная информация. Согласно данным сообщества, падение прогнозируется на 29-30 января.
Многие посчитали, что приближающееся тело – метеорит, отколовшийся от объекта, совершившего падение в штате Мичиган. При этом он в 3-4 раза превышает его по габаритам.
Отмечается, что объект имеет сходство с метеоритами, но на удалении в 72 тысячи км он также отличается некоторым сходством с кометой. По мере приближения к Земле может появиться уточненная информация. Согласно данным сообщества, падение прогнозируется на 29-30 января.
Многие посчитали, что приближающееся тело – метеорит, отколовшийся от объекта, совершившего падение в штате Мичиган. При этом он в 3-4 раза превышает его по габаритам.
Автор: Валерий Антонов