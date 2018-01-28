Башстат: За 11 месяцев среднемесячная номинальная зарплата выросла в республике на 3%
Башстат назвал уровень зарплат, выплаченных в республике в 2017 году. Опубликована статистика изменения колебаний денежных вознаграждений за труд, за 11 месяцев они составили 29,475 тыс. руб. В январе 2018 года уровень выплат возрос на 3,1%.
Согласно информации ведомства, на протяжении января 2017 года средняя зарплата составила 26,7 тыс. руб. В феврале сумма выплат была увеличена до 26,997 тыс. руб. В марте вновь был отмечен рост - до 2,8093 тыс. руб. В апреле зафиксировали положительное изменение до 2,914 тыс. руб. В мае, согласно информации республиканского статистического ведомства, был отмечен годовой рекорд, он составил 31,982 тыс. руб. На протяжении июня уровень денежных вознаграждений за труд снизился до 30,743 тыс. руб. В июле также было отмечено падение, до 2,943 тыс. руб.
В августе зарплаты повысились до 30,187 тыс. руб. В сентябре 2017 года эксперты отметили понижение до 29,866 тыс. руб. В октябре сумма выплат выросла до 30,035 тыс. руб. В ноябре средняя заработная плата в Башкортостане вновь возросла, достигнув 30,619 тыс. руб.
Согласно информации ведомства, на протяжении января 2017 года средняя зарплата составила 26,7 тыс. руб. В феврале сумма выплат была увеличена до 26,997 тыс. руб. В марте вновь был отмечен рост - до 2,8093 тыс. руб. В апреле зафиксировали положительное изменение до 2,914 тыс. руб. В мае, согласно информации республиканского статистического ведомства, был отмечен годовой рекорд, он составил 31,982 тыс. руб. На протяжении июня уровень денежных вознаграждений за труд снизился до 30,743 тыс. руб. В июле также было отмечено падение, до 2,943 тыс. руб.
В августе зарплаты повысились до 30,187 тыс. руб. В сентябре 2017 года эксперты отметили понижение до 29,866 тыс. руб. В октябре сумма выплат выросла до 30,035 тыс. руб. В ноябре средняя заработная плата в Башкортостане вновь возросла, достигнув 30,619 тыс. руб.
Автор: Семен Зайцев