В Новосибирске мороз превратил подъезд дома в ледяную пещеру
В Новосибирске мороз превратил подъезд дома на улице Семьи Шамшиных в ледяную пещеру. Сведения предоставили участники сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Автор снимка рассказал, что после аварии в подвале стены подъезда стали покрывать снежными сталактитами. Ледяная корка сковала потолок и лестничные площадки. Чтобы проложить себе дорогу к квартирам, жильцам приходится сбивать сосульки.
Ранее в ледяную ловушку попали автомобилисты Челябинска.
Автор снимка рассказал, что после аварии в подвале стены подъезда стали покрывать снежными сталактитами. Ледяная корка сковала потолок и лестничные площадки. Чтобы проложить себе дорогу к квартирам, жильцам приходится сбивать сосульки.
Ранее в ледяную ловушку попали автомобилисты Челябинска.
Автор: Джанабилова Татьяна П