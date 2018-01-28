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В Новосибирске мороз превратил подъезд дома в ледяную пещеру
В Новосибирске мороз превратил подъезд дома на улице Семьи Шамшиных в ледяную пещеру. Сведения предоставили участники сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В Новосибирске мороз превратил подъезд дома в ледяную пещеру


Автор снимка рассказал, что после аварии в подвале стены подъезда стали покрывать снежными сталактитами. Ледяная корка сковала потолок и лестничные площадки. Чтобы проложить себе дорогу к квартирам, жильцам приходится сбивать сосульки.

Ранее в ледяную ловушку попали автомобилисты Челябинска.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:16
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