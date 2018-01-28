В Новосибирске четверо человек пострадали в ДТП с маршруткой на «горбатом мосту»
28 января, рано утром, в Новосибирске четверо человек пострадали в ДТП с маршруткой на «горбатом мосту». Сведения об инциденте, произошедшем на Трикотажной улице, появились в СМИ.
Сообщается, маршрутка, следовавшая по рейсу №24, по невыясненным пока причинам столкнулась с пикапом Mitsubishi L200. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Спасатели отряда МАСС, прибывшие на место, обеспечили пожарную безопасность. Причины, приведшие к аварии, установят эксперты.
Спасатели рекомендуют автовладельцам не забывать о ПДД и держать в зимнее время хорошую дистанцию от других участников дорожного движения.
Ранее в Новосибирске при столкновении иномарок пострадали пятеро человек.
Сообщается, маршрутка, следовавшая по рейсу №24, по невыясненным пока причинам столкнулась с пикапом Mitsubishi L200. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Спасатели отряда МАСС, прибывшие на место, обеспечили пожарную безопасность. Причины, приведшие к аварии, установят эксперты.
Спасатели рекомендуют автовладельцам не забывать о ПДД и держать в зимнее время хорошую дистанцию от других участников дорожного движения.
Ранее в Новосибирске при столкновении иномарок пострадали пятеро человек.
Автор: Джанабилова Татьяна П