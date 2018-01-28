Ученые: Сахар может облегчить симптомы атеросклероза
Ученые из Бостонского университета сняли с сахара клеймо «белой смерти». Оказалось, продукт может облегчить симптомы атеросклероза.
Медики провели исследование и обнаружили несколько полезных свойств сахара. Продукт положительно влияет на больных атеросклерозом, укрепляет иммунитет, оздоравливает кровеносную систему.
Ученые ввели под кожу добровольцев с бляшками в кровеносных сосудах один из элементов, входящий в состав сахара. Анализы показали, что вещество сначала приостанавливало развитие атеросклероза, а потом обращало процесс вспять, то есть оказывало на организм человека целебные свойства.
Ранее эксперты приравняли сахар к наркотикам.
Медики провели исследование и обнаружили несколько полезных свойств сахара. Продукт положительно влияет на больных атеросклерозом, укрепляет иммунитет, оздоравливает кровеносную систему.
Ученые ввели под кожу добровольцев с бляшками в кровеносных сосудах один из элементов, входящий в состав сахара. Анализы показали, что вещество сначала приостанавливало развитие атеросклероза, а потом обращало процесс вспять, то есть оказывало на организм человека целебные свойства.
Ранее эксперты приравняли сахар к наркотикам.
Автор: Джанабилова Татьяна П