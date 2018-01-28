Депутат ВР Украины: Сохранить Крым в 2014 году можно было путем возврата к Конституции 1992 года
В Верховной Раде Украины рассказали, как страна могла сохранить Крым в 2014 году. Депутатами рассматривался вопрос относительно делегирования региону более широких полномочий, речь шла о Конституции 1992 года.
Как считает депутат Сергей Куницын, нововведение могло бы помешать воссоединению Крыма с РФ. Об этом парламентарий заявил в украинских массмедиа. Парламентарий сообщил, что он выразил свою позицию Турчинову, предложив собрать Верховную Раду. Вслед за этим депутат заявил о необходимости делегировать Крыму нужные полномочия, немедленно приняв закон. Нужно было вернуться к Конституции 1992 года. Депутат полагает, что после майдана власть была слаба, необходимо было выиграть время и юридически нивелировать проводимый референдум. «То есть, дать крымскому полуострову всё, кроме суверенитета», - подчеркнул парламентарий. Куницын заявил, что Киев «опоздал на неделю», не сумев выбрать правильное решение.
По главному закону 1992 года республика имела статус государства, входящего в Украину. Взаимоотношения сторон определялись договорами и соглашениями, правительство Крыма имело право реализовывать на своей территории любые полномочия, кроме добровольно делегированных Киеву.
Как считает депутат Сергей Куницын, нововведение могло бы помешать воссоединению Крыма с РФ. Об этом парламентарий заявил в украинских массмедиа. Парламентарий сообщил, что он выразил свою позицию Турчинову, предложив собрать Верховную Раду. Вслед за этим депутат заявил о необходимости делегировать Крыму нужные полномочия, немедленно приняв закон. Нужно было вернуться к Конституции 1992 года. Депутат полагает, что после майдана власть была слаба, необходимо было выиграть время и юридически нивелировать проводимый референдум. «То есть, дать крымскому полуострову всё, кроме суверенитета», - подчеркнул парламентарий. Куницын заявил, что Киев «опоздал на неделю», не сумев выбрать правильное решение.
По главному закону 1992 года республика имела статус государства, входящего в Украину. Взаимоотношения сторон определялись договорами и соглашениями, правительство Крыма имело право реализовывать на своей территории любые полномочия, кроме добровольно делегированных Киеву.
Автор: Семен Зайцев