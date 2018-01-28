Башстат: В республике изменились цены на социально значимые продукты
Башстат опубликовал информацию о средней стоимости социально значимых продуктов. Отмечено удешевление куриных яиц до 47,05 руб.за 10 шт., гречка стоит 36,36 руб. за один килограмм, вермишель - 45,86 руб., яблоки - 77,36 руб.
Согласно информации республиканского статистического ведомства, килограмм сахара-песка стоит в розничных сетях 31,96 руб., лук репчатый можно приобрести за 19,78 руб. В сегменте мяса указывается на стоимость говядины - 303,31 руб. Башстат сообщает о росте цен на пшено, килограмм крупы можно приобрести за 25,54 руб.
Молоко, имеющее жирность 2,5-3,2%, стоит в магазинах 59,97 руб. за один литр. Муку пшеничную можно приобрести за 27,40 руб. за один килограмм. Капуста белокочанная обойдется покупателям в 14,73 руб., курица в рознице стоит 108,69 руб., соль - 9,21 руб. Масло подсолнечное можно купить по цене 91,85 руб. за литр.
Согласно информации республиканского статистического ведомства, килограмм сахара-песка стоит в розничных сетях 31,96 руб., лук репчатый можно приобрести за 19,78 руб. В сегменте мяса указывается на стоимость говядины - 303,31 руб. Башстат сообщает о росте цен на пшено, килограмм крупы можно приобрести за 25,54 руб.
Молоко, имеющее жирность 2,5-3,2%, стоит в магазинах 59,97 руб. за один литр. Муку пшеничную можно приобрести за 27,40 руб. за один килограмм. Капуста белокочанная обойдется покупателям в 14,73 руб., курица в рознице стоит 108,69 руб., соль - 9,21 руб. Масло подсолнечное можно купить по цене 91,85 руб. за литр.
Автор: Семен Зайцев