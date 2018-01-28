Александр Ревва в юбке поймал 15-килограммовую макрель
Александр Ревва побывал на рыбалке и поймал 15-килограммовую макрель. Соответствующий пост комик разместил в микроблоге Instagram.
Ревва порадовал фанатов новым снимком, на котором запечатлен, стоя на небольшой лодке с навесом на фоне синеющего моря. В руках 43-летний шоумен держит огромную рыбу, отливающую на солнце серебром. В комментарии к посту артист рассказал, что, наконец, поймал макрель своей мечты, поэтому не удержался и похвастался перед подписчиками, даже не добравшись до берега.
Пользователи принялись поздравлять Ревву с удачным уловом и интересоваться, сам ли он вытащил такого гиганта. Немного остыв, народ заметил странный наряд звезды, напоминающий юбку. Комедиант пока не ответил на назойливые вопросы.
Ранее Ревва предстал перед фолловерами в деловом костюме.
Ревва порадовал фанатов новым снимком, на котором запечатлен, стоя на небольшой лодке с навесом на фоне синеющего моря. В руках 43-летний шоумен держит огромную рыбу, отливающую на солнце серебром. В комментарии к посту артист рассказал, что, наконец, поймал макрель своей мечты, поэтому не удержался и похвастался перед подписчиками, даже не добравшись до берега.
Пользователи принялись поздравлять Ревву с удачным уловом и интересоваться, сам ли он вытащил такого гиганта. Немного остыв, народ заметил странный наряд звезды, напоминающий юбку. Комедиант пока не ответил на назойливые вопросы.
Ранее Ревва предстал перед фолловерами в деловом костюме.
Автор: Джанабилова Татьяна П