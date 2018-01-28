Ольга Бузова в бикини показала сексуальное фото из душа
Ольга Бузова, облаченная только в бикини, показала сексуальное фото из душа. Соответствующий пост певица и ведущая проекта "Дом-2" разместила в микроблоге Instagram.
Бузова регулярно радует фанатов новыми снимками и каждый раз они становятся все "горячее". Сегодня звезда предстала в образе сексуальной красотки, которая моется в душе, отдаваясь процессу без остатка. Возможно, в этот момент исполнительница представляет себя рядом с возлюбленным, по которому сильно скучала во время отдыха в Таиланде. В комментарии к посту знаменитость пожелала всем доброго утра и напомнила, что вода - это жизнь.
За несколько минут пост набрал более 25 тыс. лайков. Мужская половина подписчиков буквально "сошла с ума" от столь "горячего снимка": "Красотка", "Сладкие "булочки", "Люблю тебя, слов нет".
Бузова регулярно радует фанатов новыми снимками и каждый раз они становятся все "горячее". Сегодня звезда предстала в образе сексуальной красотки, которая моется в душе, отдаваясь процессу без остатка. Возможно, в этот момент исполнительница представляет себя рядом с возлюбленным, по которому сильно скучала во время отдыха в Таиланде. В комментарии к посту знаменитость пожелала всем доброго утра и напомнила, что вода - это жизнь.
За несколько минут пост набрал более 25 тыс. лайков. Мужская половина подписчиков буквально "сошла с ума" от столь "горячего снимка": "Красотка", "Сладкие "булочки", "Люблю тебя, слов нет".
Автор: Джанабилова Татьяна П