Модель Hyundai Creta включена в ТОП наиболее доступных кроссоверов в России
Hyundai Creta включен в ТОП наиболее доступных кроссоверов. Стоимость модели составляет всего 0,82 млн рублей. За 0,999 млн рублей предлагает свою модель Tivoli компания SsangYong.
Вседорожник получил силовой агрегат на 128 «лошадей» и 6-диапазонную механическую КПП. От бренда Dongfeng в России представлен переднеприводный AX7 стоимостью 990 тысяч рублей. Несколько дешевле Ford Ecosport. За авто с двигателем на 1,6 л придется отдать 950 тысяч рублей. Минимальная комплектация оборудована многими опциями.
Renault Duster продается с ценником в 639 тысяч рублей. Модель оснащена двигателе на 114 л.с. и МКПП. Наиболее дорогостоящая модификация стоит чуть больше 1 млн рублей. За УАЗ «Патриот», оснащенный полным приводом и приводом с производительностью 135 «лошадей», придется отдать 699 тысяч рублей. Модель УАЗ «Хантер» обойдется в 619 тысяч. Еще доступнее проходимый кроссовер Lada 4x4. За 3-дверную модификацию потребуется отдать всего 484 тысячи, тогда как наиболее дорогостоящая версия Bronto обойдется в 757 тысяч рублей.
Вседорожник получил силовой агрегат на 128 «лошадей» и 6-диапазонную механическую КПП. От бренда Dongfeng в России представлен переднеприводный AX7 стоимостью 990 тысяч рублей. Несколько дешевле Ford Ecosport. За авто с двигателем на 1,6 л придется отдать 950 тысяч рублей. Минимальная комплектация оборудована многими опциями.
Renault Duster продается с ценником в 639 тысяч рублей. Модель оснащена двигателе на 114 л.с. и МКПП. Наиболее дорогостоящая модификация стоит чуть больше 1 млн рублей. За УАЗ «Патриот», оснащенный полным приводом и приводом с производительностью 135 «лошадей», придется отдать 699 тысяч рублей. Модель УАЗ «Хантер» обойдется в 619 тысяч. Еще доступнее проходимый кроссовер Lada 4x4. За 3-дверную модификацию потребуется отдать всего 484 тысячи, тогда как наиболее дорогостоящая версия Bronto обойдется в 757 тысяч рублей.
Автор: Валерий Антонов