Минфин РК: Расходы бюджета Крыма выросли за три года более чем на 60%
Расходы бюджета Крыма показали рост более чем на 60% за три года, отмечены положительные изменения в различных сегментах экономики
российского региона. В 2015 году из казны израсходовано 100 млрд рублей, в 2017-м – около 162 млрд руб.
Ирина Кивико, министр финансов РК, заявила в массмедиа, что в сравнении с 2016-м годом доходы по консолидированному бюджету возросли в сопоставимых условиях с 37,80 млрд руб. до 407 млрд руб. Следует говорить о росте на более чем 9 млрд руб. «Это очень достойный рост, обеспеченный ростом показателей экономики региона инвестиций в неё», - отметила глава финансового ведомства. Вслед за этим было
заявлено, что в основном бюджет Крыма в 2017 году пополнялся путём уплаты налога на доходы, взимаемого с физлиц (22,4 млрд рублей).
Чиновник указала на заметный рост сборов по налогу на прибыль, уплачиваемого предприятиями и организациями (18,3 млрд руб.). От уплаты акцизов в крымскую казну поступило суммарно не менее 5,3 млрд руб. От доходов, получаемых в результате использования имущества муниципальной и госсобственности, в бюджет РК поступила сумма на уровне 4,2 млрд руб.
российского региона. В 2015 году из казны израсходовано 100 млрд рублей, в 2017-м – около 162 млрд руб.
Ирина Кивико, министр финансов РК, заявила в массмедиа, что в сравнении с 2016-м годом доходы по консолидированному бюджету возросли в сопоставимых условиях с 37,80 млрд руб. до 407 млрд руб. Следует говорить о росте на более чем 9 млрд руб. «Это очень достойный рост, обеспеченный ростом показателей экономики региона инвестиций в неё», - отметила глава финансового ведомства. Вслед за этим было
заявлено, что в основном бюджет Крыма в 2017 году пополнялся путём уплаты налога на доходы, взимаемого с физлиц (22,4 млрд рублей).
Чиновник указала на заметный рост сборов по налогу на прибыль, уплачиваемого предприятиями и организациями (18,3 млрд руб.). От уплаты акцизов в крымскую казну поступило суммарно не менее 5,3 млрд руб. От доходов, получаемых в результате использования имущества муниципальной и госсобственности, в бюджет РК поступила сумма на уровне 4,2 млрд руб.
Автор: Семен Зайцев