В Волгограде автоледи пострадала при столкновении Matiz и Opel
27 января, около 01:50, в Волгограде 27-летняя автоледи сильно пострадала при столкновении автомобилей Daewoo Matiz и Opel Zafira. Сведения о ДТП, произошедшем на перекрестке Засекина – 64-й Армии, появились в СМИ.
Сообщается, женщина, управлявшая корейским автомобилем, выехала на перекресток, игнорируя ПДД. В этом время по своей полосе улицу пересекал Opel под управлением 46-летнего мужчины. Произошло столкновение, в котором автоледи получила травму головы. Пострадавшая доставлена в медучреждение. Детали инцидента устанавливают работавшие на месте сотрудники МВД.
Ранее из-за аварии в Волгограде возникли пробки.
Сообщается, женщина, управлявшая корейским автомобилем, выехала на перекресток, игнорируя ПДД. В этом время по своей полосе улицу пересекал Opel под управлением 46-летнего мужчины. Произошло столкновение, в котором автоледи получила травму головы. Пострадавшая доставлена в медучреждение. Детали инцидента устанавливают работавшие на месте сотрудники МВД.
Ранее из-за аварии в Волгограде возникли пробки.
Автор: Джанабилова Татьяна П