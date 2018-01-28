В Ивановской области разыскивают пропавшую 21-летнюю девушку
В Ивановской области вторые сутки разыскивают пропавшую 21-летнюю девушку. Последний раз близкие видели ее 26 января в поселке Старая Вичуга.
Родные несколько дней не могут связаться с девушкой, о ее местонахождении ничего неизвестно. Выходя из дома, она была одета в куртку черного цвета и длинные коричневые сапоги, доходящие до колен. Приметы: серо-голубые глаза, светлые волосы, среднее телосложение при росте 167 см.
Всех, кто видел соответствующую описанию девушку, полицейские просят позвонить по телефонам: 01, 102 или 112.
Родные несколько дней не могут связаться с девушкой, о ее местонахождении ничего неизвестно. Выходя из дома, она была одета в куртку черного цвета и длинные коричневые сапоги, доходящие до колен. Приметы: серо-голубые глаза, светлые волосы, среднее телосложение при росте 167 см.
Всех, кто видел соответствующую описанию девушку, полицейские просят позвонить по телефонам: 01, 102 или 112.
Автор: Джанабилова Татьяна П