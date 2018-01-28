Компания «АвтоВАЗ» запатентовала новый кроссовер Lada XCode
Отечественная компания «АвтоВАЗ» запатентовала новый кроссовер Lada XCode, концепт которого презентовали полтора года назад в рамках Международного московского автосалона. Данная информация появилась на веб-ресурсе Госслужбы по интеллектуальной собственности.
Уточняется, над разработкой и созданием Lada XCode трудились немецкие, французские, японские и итальянские специалисты. По мнению китайских экспертов, кроссовер достаточно надёжен, но ему требуется более усовершенствованное оснащение. В частности, они предложили поменять сенсорный дисплей мультимедиа на аналог, произведённый в КНР. Сам патент на автомобиль компания «АвтоВАЗ» получила 16 января.
По словам замначальника патентного бюро «Гардиум» Ксении Третьяковой, публикация патента не обязательно свидетельствует о немедленном начале выпуска и последующих продажах товара с защищённым дизайном. Меры могут быть приняты заблаговременно, для того чтобы подтвердить оригинальность и новизну дизайна патентуемого объекта на мировом уровне.
На днях портал «Актуальные новости» сообщал о публикации компанией «АвтоВАЗ» патентных изображений новой модификации Lada Vesta Sport.
Уточняется, над разработкой и созданием Lada XCode трудились немецкие, французские, японские и итальянские специалисты. По мнению китайских экспертов, кроссовер достаточно надёжен, но ему требуется более усовершенствованное оснащение. В частности, они предложили поменять сенсорный дисплей мультимедиа на аналог, произведённый в КНР. Сам патент на автомобиль компания «АвтоВАЗ» получила 16 января.
По словам замначальника патентного бюро «Гардиум» Ксении Третьяковой, публикация патента не обязательно свидетельствует о немедленном начале выпуска и последующих продажах товара с защищённым дизайном. Меры могут быть приняты заблаговременно, для того чтобы подтвердить оригинальность и новизну дизайна патентуемого объекта на мировом уровне.
На днях портал «Актуальные новости» сообщал о публикации компанией «АвтоВАЗ» патентных изображений новой модификации Lada Vesta Sport.
Автор: Воробьева Алина