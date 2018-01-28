В Пензе жильцов дома эвакуировали из-за подозрительного пакета
В Пензе провели эвакуацию жильцов домостроения по Новоказанской улице. Причиной стало обнаружение подозрительного пакета.
«На Новоказанской улице эвакуация. Нашли подозрительный пакет», — сообщают пользователи на страницах соцсетей.
По словам очевидцев, вызов экстренных служб был ложным. Большое количество жителей Пензы оказались возмущены фактом расположения мешка с мусором в неустановленном месте. Некоторые посчитали, что кому-то было лень пройти несколько метров до мусорного бака. Другие отметили, что это не первый раз, когда из-за пакета с отходами вызывают экстренные службы.
«На Новоказанской улице эвакуация. Нашли подозрительный пакет», — сообщают пользователи на страницах соцсетей.
По словам очевидцев, вызов экстренных служб был ложным. Большое количество жителей Пензы оказались возмущены фактом расположения мешка с мусором в неустановленном месте. Некоторые посчитали, что кому-то было лень пройти несколько метров до мусорного бака. Другие отметили, что это не первый раз, когда из-за пакета с отходами вызывают экстренные службы.
Автор: Валерий Антонов