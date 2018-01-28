Ученые: Незадолго до смерти тяжело больные пациенты становятся стремительно мудрее
Пациенты, имеющие смертельные заболевания, испытывают ускоренный личный рост незадолго до смерти. Они становятся более благодарными, позитивно настроенными и решительными, испытывая наслаждение временем, оставшимся в их распоряжении.
Ученые обнаружили, что изменения в сознании тяжело больных людей, имеющих конечную стадию болезни, связаны с приходом мудрости. Данный параметр определяется как сложная черта, имеющая отношение к терпимости, духовности, эмоциональной регуляции и состраданию. Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего обратились к 21 пациентам госпиталя, находившихся в возрасте 58-97 лет. Всем им оставалось жить не более 6 мес. Их попросили описать, какие характеристики мудрости они считают важнейшими. Выяснилось, что смертельный диагноз изменил глубину мудрости пациентов.
Один из участников опроса сделал вывод об иных взглядах на жизнь и на всё вокруг. Пациентов опрашивали также об их позиции относительно примирения с тяжёлой болезнью, это особенно важно с точки зрения необратимых изменений и потерей организмом некоторых функций. Автор исследования Лори П. Монтросс-Томас, заявил, что поведение пациентов является не «пассивным отказом», а скорее «активным процессом преодоления».
Ученые обнаружили, что изменения в сознании тяжело больных людей, имеющих конечную стадию болезни, связаны с приходом мудрости. Данный параметр определяется как сложная черта, имеющая отношение к терпимости, духовности, эмоциональной регуляции и состраданию. Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего обратились к 21 пациентам госпиталя, находившихся в возрасте 58-97 лет. Всем им оставалось жить не более 6 мес. Их попросили описать, какие характеристики мудрости они считают важнейшими. Выяснилось, что смертельный диагноз изменил глубину мудрости пациентов.
Один из участников опроса сделал вывод об иных взглядах на жизнь и на всё вокруг. Пациентов опрашивали также об их позиции относительно примирения с тяжёлой болезнью, это особенно важно с точки зрения необратимых изменений и потерей организмом некоторых функций. Автор исследования Лори П. Монтросс-Томас, заявил, что поведение пациентов является не «пассивным отказом», а скорее «активным процессом преодоления».
Автор: Семен Зайцев