Xiaomi Mi A1 в рамках акции доступен с доставкой в Россию за 11850 рублей
Xiaomi реализует смартфон Mi A1 с доставкой на территорию РФ Россию по наиболее низкой стоимости в мире - 11850 рублей. В сентябре прошлого года устройство официально представили в нескольких десятках государств, но ценник на гаджет в местных магазинах был заметно завышен.
Как стало известно, 28 января официальная площадка бренда Xiaomi, работающая в составе AliExpress, сильно понизила стоимость мобильного устройства. Фактически, сегодня его можно приобрести по минимальной на мировом рынке цене, а доставка в Россию будет бесплатной. Данное устройство в максимальной спецификации располагает ОЗУ объемом 4 ГБ и ПЗУ - 64 ГБ. Стоимость такого варианта составляет 11,85 тысячи рублей. Дешевле данное мобильное устройство на текущий момент приобрести нельзя нигде.
Стоит отметить, что в покупателям доступна черная, розовая, золотистая, а также красная расцветки, среди которых заметно некоторое расхождение в стоимости. Учитывая спецпредложение, можно говорить исключительно о 2-х цветовых вариантах. Многие считают Xiaomi Mi A1 лучшим смартфоном в вопросе соотношения цены и качества на сегодняшний день. Как долго будет идти акция, остается неизвестным.
Как стало известно, 28 января официальная площадка бренда Xiaomi, работающая в составе AliExpress, сильно понизила стоимость мобильного устройства. Фактически, сегодня его можно приобрести по минимальной на мировом рынке цене, а доставка в Россию будет бесплатной. Данное устройство в максимальной спецификации располагает ОЗУ объемом 4 ГБ и ПЗУ - 64 ГБ. Стоимость такого варианта составляет 11,85 тысячи рублей. Дешевле данное мобильное устройство на текущий момент приобрести нельзя нигде.
Стоит отметить, что в покупателям доступна черная, розовая, золотистая, а также красная расцветки, среди которых заметно некоторое расхождение в стоимости. Учитывая спецпредложение, можно говорить исключительно о 2-х цветовых вариантах. Многие считают Xiaomi Mi A1 лучшим смартфоном в вопросе соотношения цены и качества на сегодняшний день. Как долго будет идти акция, остается неизвестным.
Автор: Валерий Антонов