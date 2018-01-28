Анастасия Костенко показала фото в свадебном платье
Анастасия Костенко, ставшая супругой футболиста Дмитрия Тарасова, показала фото в свадебном платье. Соответствующий пост модель разместила в микроблоге Instagram.
На фото Костенко запечатлена, сидя на кровати, с которой свисают пышные юбки белоснежного платья. Верх наряда отделан ажурным шитьем, придающим образу элегантности и женственности. В руках модель держит роскошный букет, состоящий из живых роз. В комментарии написано одно лишь слово "Mood".
Пользователи назвали Костенко принцессой и красавицей. Хейтеры подлили в ленту негатива, предупредив молодую жену, что Тарасов любит свадебные церемонии, поэтому регулярно меняет партнерш.
Ранее Костенко предстала в образе студентки.
На фото Костенко запечатлена, сидя на кровати, с которой свисают пышные юбки белоснежного платья. Верх наряда отделан ажурным шитьем, придающим образу элегантности и женственности. В руках модель держит роскошный букет, состоящий из живых роз. В комментарии написано одно лишь слово "Mood".
Пользователи назвали Костенко принцессой и красавицей. Хейтеры подлили в ленту негатива, предупредив молодую жену, что Тарасов любит свадебные церемонии, поэтому регулярно меняет партнерш.
Ранее Костенко предстала в образе студентки.
Автор: Джанабилова Татьяна П