Google случайно заразила 4 млн Android-смартфонов опасным вирусом
Сотрудники корпорации Google случайно заразили 4 млн Android-смартфонов опасным вирусом. Критическую уязвимость обнаружил хакер, который по понятным причинам пожелал остаться неизвестным.
В 2016 году после огромной работы специалисты Google торжественно объявили об устранении всех критических уязвимостей. Оказалось, что троян для управления DressCode все еще хозяйничает на устройствах с ОС Android. По подсчетам экспертов, атаки подверглись 4 млн девайсов и их число растет в геометрической прогрессии.
Создатели DressCode зарабатывают, тайно запуская просмотр рекламы на чужих смартфонах. Хакеры имитируют действия пользователей через прокси, мешая рекламодателям распознать накрутку трафика. Такие действия приводят к быстрому выходу из строя аккумулятора и расходу мобильного интернета. Аналитики подсчитали, что мошенники заработали таким способом не меньше 20 млн долларов.
Ранее корейские хакеры через Россию атаковали компьютеры в Канаде.
В 2016 году после огромной работы специалисты Google торжественно объявили об устранении всех критических уязвимостей. Оказалось, что троян для управления DressCode все еще хозяйничает на устройствах с ОС Android. По подсчетам экспертов, атаки подверглись 4 млн девайсов и их число растет в геометрической прогрессии.
Создатели DressCode зарабатывают, тайно запуская просмотр рекламы на чужих смартфонах. Хакеры имитируют действия пользователей через прокси, мешая рекламодателям распознать накрутку трафика. Такие действия приводят к быстрому выходу из строя аккумулятора и расходу мобильного интернета. Аналитики подсчитали, что мошенники заработали таким способом не меньше 20 млн долларов.
Ранее корейские хакеры через Россию атаковали компьютеры в Канаде.
Автор: Джанабилова Татьяна П