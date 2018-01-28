СМИ: Максим Галкин изменяет Алле Пугачевой с молодыми девушками
Максим Галкин изменяет Алле Пугачевой с молодыми девицами. О похождениях пародиста рассказали знакомые семьи.
Счастливый брак, о котором на публику рассказывает звездная чета, на самом деле переживает непростые времена. Галкин несколько лет меняет девиц, как перчатки, но Алла Борисовна узнала об этом недавно. Новость сильно расстроила певицу.
Последний раз шоумена застали в компании молодой модели из Украины. Галкин связь с девушкой отрицает, рассказывая окружающим о дружеских отношениях. Примадонна, узнав об очередной измене, закатила грандиозный скандал. Чтобы успокоить разъяренную супругу, артист одаривает Аллу Борисовну подарками и поет ей дифирамбы, сообщает сайт n4k.
Ранее Галкин предрек своим детям славу.
Счастливый брак, о котором на публику рассказывает звездная чета, на самом деле переживает непростые времена. Галкин несколько лет меняет девиц, как перчатки, но Алла Борисовна узнала об этом недавно. Новость сильно расстроила певицу.
Последний раз шоумена застали в компании молодой модели из Украины. Галкин связь с девушкой отрицает, рассказывая окружающим о дружеских отношениях. Примадонна, узнав об очередной измене, закатила грандиозный скандал. Чтобы успокоить разъяренную супругу, артист одаривает Аллу Борисовну подарками и поет ей дифирамбы, сообщает сайт n4k.
Ранее Галкин предрек своим детям славу.
Автор: Джанабилова Татьяна П