SCG создаст внедорожник для покорения вулкана Охос-дель-Саладо в Андах
Компания SCG объявила о намерениях создать специальный внедорожник, машина сможет подняться к кратеру вулкана Охос-дель-Саладо (Ojos del Salado) в Андах, расположенного на высоте 6,89 тыс. метров над уровнем моря. Производство горного внедорожника начнут к окончанию нынешнего десятилетия.
Инженеры Scuderia Cameron Glickenhaus запустили новый проект, автомобиль будет иметь глубокие отличия от построенного ранее гиперкара SCG003 и других аналогичных моделей. Внедорожник создан специалистами на бумаге, в виде эскизов, в дальнейшем его технические характеристики и внешность могут измениться, заявляют специалисты. При этом сама основа проекта останется без изменений.
В горном внедорожнике установят автоматическую трансмиссию и V-образный 8-цилиндровый 5,0-литровый мотор. Внедорожный вариант гиперкара станут производить в 2- и 4-местной версиях, имеющих центральное расположение места водителя. В случае успеха экспедиции к Охос-дель-Саладо впервые будет установлен рекорд мира по высотному восхождению автомобиля.
Инженеры Scuderia Cameron Glickenhaus запустили новый проект, автомобиль будет иметь глубокие отличия от построенного ранее гиперкара SCG003 и других аналогичных моделей. Внедорожник создан специалистами на бумаге, в виде эскизов, в дальнейшем его технические характеристики и внешность могут измениться, заявляют специалисты. При этом сама основа проекта останется без изменений.
В горном внедорожнике установят автоматическую трансмиссию и V-образный 8-цилиндровый 5,0-литровый мотор. Внедорожный вариант гиперкара станут производить в 2- и 4-местной версиях, имеющих центральное расположение места водителя. В случае успеха экспедиции к Охос-дель-Саладо впервые будет установлен рекорд мира по высотному восхождению автомобиля.
Автор: Семен Зайцев